شاهد: فتيات في إعلان مطعم شاورما بمكة يثرن جدلا واسعا.. ما القصة؟
يأتي ذلك بعدما استعمل صاحب المحل عددًا من الفتيات للترويج للمحل الواقع في منطقة بطحاء قريش في مكة المكرَّمة.
ونقل ناشطون مقطع الفيديو عبر تويتر، وغرّد أحدهم: "إعلان مطعم شاورما في مكة... بدأت موضة استغلال النساء (للاستعراض) كأنهم سلع لجذب الزبائن، ليت البلدية تقفل المحل قبل لا يفتح".
إعلان مطعم شاورما في مكة ...— مروان (@iM2rrx) August 11, 2020
بدأت موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزباين
ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح pic.twitter.com/sK6mNSndHd
وأعاد نشر تغريدة أخرى، بيَّن فيها وصول تهديد له من أحد المغردين بأن يكون مصيره السجن، وذلك عقب رفع صاحب المحل دعوى ضده، وقال المغرد له: "راح نشوفك مع العودة والقرني وباقي الشلة في السجن".
🥺🥺https://t.co/72NyabAvRu pic.twitter.com/hiJr031Qlu— مروان (@iM2rrx) August 11, 2020
وانتقد مغردون هذا الإعلان بقولهم: "الإعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون على الشاورما، اللي طلع لنا إعلان عن بنات في مطعم شاورما".
الاعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون ع الشاورما ..— رُفــات● (@Rufat_9) August 11, 2020
اللي طلع لنا اعلان عن بنات في مطعم شاورما
اعلان مطعم شاورما او كوفيره الى الان ماتحدد توجه العمل بمكه pic.twitter.com/EWI3MaaAVq— ياسر 🐺 (@6bivi) August 12, 2020
وقال آخرون إن الإعلان لا يزيد عن تلوث بصري والزج بالفتيات لاستغلالهن في الترويج للمحل دون مبرر أخلاقي أو مجتمعي.
اعلان مطعم شاروما ومافي ولا صوره شاورما وفي بس بنات على الجوال حتى مايجهزو الشاورما 😂😂😂 https://t.co/x1UT6V3ZUq— 💙 (@do0die1) August 12, 2020
إعلان مطعم شاورما في مكة— راشد 🇸🇦 (@sbabra1) August 12, 2020
استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزبائن 🙆🏻♂️😟 pic.twitter.com/ehjRjHt0QX