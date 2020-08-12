السعودية
الخميس 13 أغسطس 2020 00:31

شاهد: فتيات في إعلان مطعم شاورما بمكة يثرن جدلا واسعا.. ما القصة؟

استغلال فتيات في الترويج لمحل شاورما بالسعودية
استغلال فتيات في الترويج لمحل شاورما بالسعودية
مواقع التواصل
تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو لإعلان مطعم شاورما في مكة المكرمة بالسعودية، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعدما استعمل صاحب المحل عددًا من الفتيات للترويج للمحل الواقع في منطقة بطحاء قريش في مكة المكرَّمة.

ونقل ناشطون مقطع الفيديو عبر تويتر، وغرّد أحدهم: "إعلان مطعم شاورما في مكة... بدأت موضة استغلال النساء (للاستعراض) كأنهم سلع لجذب الزبائن، ليت البلدية تقفل المحل قبل لا يفتح".

وأعاد نشر تغريدة أخرى، بيَّن فيها وصول تهديد له من أحد المغردين بأن يكون مصيره السجن، وذلك عقب رفع صاحب المحل دعوى ضده، وقال المغرد له: "راح نشوفك مع العودة والقرني وباقي الشلة في السجن".

وانتقد مغردون هذا الإعلان بقولهم: "الإعلان عن شاورما المفروض تركيز التصوير يكون على الشاورما، اللي طلع لنا إعلان عن بنات في مطعم شاورما".

وقال آخرون إن الإعلان لا يزيد عن تلوث بصري والزج بالفتيات لاستغلالهن في الترويج للمحل دون مبرر أخلاقي أو مجتمعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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