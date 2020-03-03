السعودية
الثلاثاء 3 مارس 2020 23:01

شاهد: فتاة منتقبة بالسعودية تغني في أحد الفنادق ومغردون ينتقدون

أثارت فتاة مُنتقبة في السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى في مدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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