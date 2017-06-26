حوادث
الاثنين 26 يونيو 2017 10:40

شاهد: فتاة تسقط من 8 أمتار في مدينة ألعاب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لفتاة تسقط من ارتفاع 8 أمتار تقريبا بعد أن كادت تسقط من عربة معلقة في إحدى مدن الألعاب في الولايات المتحدة.

وتظهر اللقطات الفتاة، 14 عاما، وهي تتأرجح خارج العربة بينما تجمع تحتها عدد كبير من زوار المدينة التي تقع شمال مدينة نيويورك.

وبعد فترة من بقائها معلقة، فقدت الفتاة توازنها لتسقط بين أيادي الزوار والعاملين في مدينة الألعاب.

ونقلت الفتاة وعدد من الأشخاص، ممن حالوا دون اصطدامها بالأرص، إلى أحد المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج من الإصابات الطفيفة التي لحقت بهم.

المصدر
أسوشيتد برس
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نيويورك
مدينة ألعاب

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