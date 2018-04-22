كأس هولندا لكرة القدم
الأحد 22 أبريل 2018 22:50

شاهد: فان بيرسي يقود فينوورد لإحراز لقب كأس هولندا

استعاد المخضرم روبن فان بيرسي ذكريات الماضي الجميل وسجل هدفا رائعا ليقود فينوورد للفوز بثلاثية على ألكمار في نهائي كأس هولندا لكرة القدم (الأحد).

ووضع فان بيرسي الكرة من أعلى الحارس بشكل رائع من زاوية ضيقة بقدمه اليمنى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتقدم نيكولاي يورجنسن بالهدف الأول لفينوورد قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وهذا أول لقب كبير للاعب الهولندي البالغ عمره 34 عاما بعد عودته إلى بلاده في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب اللعب لسنوات في أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه.

وسجل ينز تورنسترا الهدف الثالث لفينوورد في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة النهائية رقم 100 لكأس هولندا.

وأحرز فينوورد اللقب للمرة 13 بينما خسر ألكمار النهائي للعام الثاني على التوالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كأس هولندا لكرة القدم
هولندا
فينوورد
فان بيرسي
ألكمار
نيكولاي يورجنسن

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