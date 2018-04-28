الدوري الإنجليزي
السبت 28 أبريل 2018 23:31

شاهد: فابريغاس يحافظ على آمال تشيلسي في التأهل لأبطال أوربا

حافظ سيسك فابريغاس على آمال تشيلسي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف مبكر في الفوز 1-صفر على مضيفه سوانزي سيتي.

وسجل فابريغاس هدف المباراة الوحيد بعد أربع دقائق من البداية عندما استغل إيدن هازارد خطأ أندي كينغ ومرر إلى لاعب الوسط الإسباني الذي سدد بقدمه اليسرى في شباك أوكاش فابيانسكي حارس سوانزي ليحرز هدفه رقم 50 في الدوري.

وسنحت عدة فرص لسوانزي لإدراك التعادل لكن أندريه أيو وتوم كارول سددا بعيدا عن المرمى ليصبح الفريق الويلزي متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

ويتأخر فريق المدرب أنطونيو كونتي بنقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أكثر من جاره اللندني في صراع التأهل لأبطال أوربا الموسم المقبل.

ويحتل سوانزي سيتي المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات ويتقدم بخمس نقاط عن وست بروميتش متذيل الترتيب الذي تتبقى له مباراتان.

المصدر
وكالات
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تشيلسي الإنجليزي
سيسك فابريغاس
سوانزي سيتي
الدوري الإنجليزي
أنطونيو كونتي
دوري أبطال أوروبا

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