الثلاثاء 18 أبريل 2017 18:58
شاهد: فأر يواجه 4 قطط ويجبرها على الفرار
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفأر شجاع واجه أربع قطط وأجبرهن على الفرار.
وأظهر الفيديو الفأر وهو يبحث عن مخرج في سور قبل أن يجد أمامه 4 قطط تحرك منها قط بتجاه الفأر إلا أن الأخير واجهه بشجاعة ورفض الفرار أمامه ما أجبر القط على الرحيل.
وعلق مغردون معجبين بشجاعة الفأر قائلين " فأر يدمر 4 قطط".
ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى بالحياة البرية الفيديو تحت عنوان " فرار قطط أمام فأر".
المصدر
الجزيرة مباشر
سوشيال ميديا