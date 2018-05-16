القدس
الأربعاء 16 مايو 2018 11:58

شاهد: غواتيمالا تفتتح سفارة لها في القدس المحتلة

افتتحت غواتيمالا اليوم الأربعاء سفارة لها في القدس المحتلة لتصبح بذلك الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.

وشارك رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل الافتتاح الذي أقيم بحضور عشرات المسؤولين من كلا البلدين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد افتتحت سفارتها في القدس يوم أول من أمس الإثنين.
وقال نتنياهو في كلمة في الاحتفال: "قبل يومين احتفلنا بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وليس مصادفة أن غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس في المقدمة، لقد كنتم دائما في المقدمة فقد كنتم الدولة الثانية التي تعترف بإسرائيل".
وأضاف: "نحن نتذكر دائما أصدقاءنا وغواتيمالا صديقة لنا، ورغم أن بلادنا بعيدة فإننا نتشارك الكثير من القيم والأهداف".
وتابع نتنياهو: "نحن سعداء بوجودكم هنا فمرحبا بكم في القدس".
وأعلن نتنياهو أن جولته القادمة في أمريكا اللاتينية ستبدأ من غواتيمالا، دون تحديد موعد الجولة.
ومن جهته، قال رئيس غواتيمالا موراليس: "تحالفنا عمره 70 عاما، نشعر وكأننا في بيتنا ونعلم أن شعب إسرائيل يحب شعب غواتيمالا".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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القدس المحتلة
قرار ترمب بشأن القدس
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