العراق
الاثنين 27 يوليو 2020 14:24

شاهد: غليان في بقعة أرض ترابية غربي بغداد.. ما السبب؟

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر غليانا في بقعة أرض ترابية بمنطقة السيدية غربي بغداد، ويظهر الفيديو خروج فقاعات ترابية من الأرض.

وبحسب مصور الفيديو فإن الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية هو السبب وراء هذه الظاهرة.

لكن متخصصين بالطقس علقوا على الفيديو المتداول بالقول إن هذا الحدث لا يدعو للخوف والقلق وقد يكون بسبب كابل كهرباء مدفون تحت الأرض أو نتيجة لتسرب غاز الميثان من أنابيب الصرف الصحي.

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو عادّين ارتفاع درجات الحرارة هو السبب وراء الحدث فيما أبدى آخرون تخوفهم من عوامل ارتفاع درجات الحرارة وانعكاساتها.

كما نشرت صفحة "Geological adventurer" على فيسبوك، مقطع فيديو جديد للحظة تبخر الماء في الصحراء نتيجة الرمال التي تكون تحت درجة الحرارة العالية وتوضح جانبا من تبخر المياة في منطقة السيدية في بغداد.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
غليان
أرض
حرارة

اقرأ أيضا

Thumbnail
رياضي مصري يطالب الجيش بالسيطرة على قطاع الرياضة (فيديو)
Thumbnail
هنية لصحيفة قطرية: رفضنا مقايضة المقاومة بـ 15 مليار دولار
Thumbnail
جنوب لبنان: "حزب الله" نفّذ هجوما ضد إسرائيل وأنباء عن إحباط العملية
Thumbnail
قصف وإطلاق نار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. لحظة بلحظة
Thumbnail
"الهروب من أعباء وتكاليف الواقع إلى "الوقوعية

الأكثر قراءة

  1. رياضي مصري يطالب الجيش بالسيطرة على قطاع الرياضة (فيديو)
  2. هنية لصحيفة قطرية: رفضنا مقايضة المقاومة بـ 15 مليار دولار
  3. جنوب لبنان: "حزب الله" نفّذ هجوما ضد إسرائيل وأنباء عن إحباط العملية
  4. قصف وإطلاق نار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. لحظة بلحظة
  5. 39 نائبا فرنسيا يطالبون البحرين بوقف تنفيذ إعدام مواطنين اثنين