الولايات المتحدة
الخميس 5 أبريل 2018 09:57

شاهد: غضب في نيويورك بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة

قال مسؤول بالشرطة، الأربعاء، إن ضباطًا بشرطة نيويورك قتلوا بالرصاص رجلًا أسود كان يصوب ماسورة معدنية باتجاههم.

وأضاف المسؤول أن ذلك حدث بعد الاستجابة لأشخاص اتصلوا على خط الطوارئ قالوا إن الرجل يوجه سلاحًا ناريًا على المارة.

وقال قائد شرطة نيويورك تيرينس مونهان في مؤتمر صحفي، إن الرجل اتخذ وضع الاستعداد لإطلاق النار بكلتا يديه ووجه شيئا تجاه الشرطة في منطقة بروكلين بالمدينة، فقام أربعة من رجال الشرطة ثلاثة منهم في ملابس مدنية بإطلاق عشر طلقات.

وأضاف مونهان "كان هذا ردًا على رجل يوجه ما اعتقد الأشخاص الذين اتصلوا على خط الطوارئ وغيرهم أنه سلاح ناري على الأشخاص في الشارع.. عندما واجهناه صوّب ما بدا أنه سلاح ناري تجاه ضباط الشرطة".

ويأتي إطلاق النار في أعقاب مقتل عدد من الرجال السود العزل على يد الشرطة، ما أثار احتجاجات وجدلا عامًا حول الانحياز في نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة.

وقال مونهان إن الشرطة تحقق في الأمر، مضيفًا أن اللقطات التي تم الحصول عليها من كاميرات مراقبة خاصة بالمتاجر القريبة أظهرت أن الرجل كان يلوح بشيء يشبه السلاح الناري.

وجرى نقل الرجل، الذي لم ينشر على الفور اسمه أو عمره إلى أحد المستشفيات حيث أعلنت وفاته.

وأثار قتل الشرطة لرجل أسود أعزل في سكرامنتو بكاليفورنيا احتجاجات استمرت عدة أيام.

المصدر
رويترز
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