الاثنين 3 ديسمبر 2018 17:44
شاهد: غريفيث يصل صنعاء لنقل وفد الحوثيين المفاوض إلى السويد
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء لنقل وفد جماعة الحوثي المفاوض إلى السويد، من أجل المشاركة في المشاورات المرتقبة في هذا البلد، بين الأطراف المتصارعة في اليمن.
التفاصيل:
- مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي أكد أن المبعوث الأممي وصل المطار،الاثنين، من دون أن يدلي بأي تصريحات للصحفيين الذين تواجدوا هناك.
- مصادر يمنية سياسية مطلعة قالت إن "غريفيث وصل صنعاء من أجل نقل الوفد الحوثي المفاوض عبر طائرة كويتية إلى السويد"، دون ذكر معلومات إضافية.
- قبل نحو أسبوعين، أعلنت الحكومة اليمنية، في بيان، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد، المرتقبة الشهر الجاري.
- الحكومة اليمنية قالت حينها، إنه سيتم إرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
- مؤخرا تعهد غريفيث بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع اليمني في السويد، أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ موات لعقدها.
- زيارة غريفيث تأتي بعد إعلان التحالف السعودي الإماراتي أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى مسقط في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" بين الأطراف.
- الحوثيون الذين يسيطرون على المطار أكدوا السبت الماضي "جاهزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية طبقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي لاستقبال الرحلات المدنية".
- وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الأرياني قال في تغريدة إن الموافقة تأتي "لتسهيل انعقاد المشاورات، وإزالة أية ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام".
٣-تأتي موافقة الحكومة اليمنية والقوات المشتركة للتحالف لتسهيل انعقاد المشاورات،وإزالة اي ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام،وتأكيداً على الرغبة الصادقة من الحكومة والتحالف للوصول الى السلام الشامل والدائم المبني على المبادرةالخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار2216— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2018
موقف إيراني:
- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أعلن دعم بلاده لمحادثات السلام الخاصة باليمن، المزمع عقدها في السويد برعاية الأمم المتحدة.
- قاسمي قال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، إن إيران تشجع أي محادثات سلام تحفظ وحـدة الأراضي اليمنية. وتوقف القتال وتفتح باب المساعدات الإنسانية لليمنيين وتنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
خلفيات:
- انهارت جولة من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لمشاركة السلطة عقب 108 يوما من المفاوضات في الكويت. وبقي ممثلون عن الحوثيين عالقين في سلطنة عمان لثلاثة أشهر.
- في سبتمبر/ أيلول الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الاخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سعى، الخميس الماضي، إلى تخفيض سقف التوقعات بشأن موعد المحادثات التي تأتي بينما يواجه ملايين اليمنيين خطر مجاعة.
- غوتيريش قال الأسبوع الماضي في بوينس آيرس حيث شارك في اجتماعات قمّة مجموعة العشرين "لا أريد أن أرفع سقف التوقّعات كثيراً، لكنّنا نعمل بكدّ من أجل ضمان أن نتمكّن من أن نبدأ محادثات سلام مجدية هذا العام".
- منذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، وبين مسلحي جماعة الحوثي، من جهة أخرى، ويسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
- نحو عشرة آلاف شخص قتلوا في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.
- الحرب خلفت أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الراهنة في العالم، حسب الأمم المتحدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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