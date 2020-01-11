الصراع في سوريا
السبت 11 يناير 2020 21:53

شاهد: غارات النظام السوري تقتل 17 في إدلب

قتل 17 مدنيا في غارات لنظام الرئيس بشار الأسد على تجمعات سكنية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا السبت، وذلك قبل ساعات على وقف إطلاق نار مرتقب.

وشنت مقاتلات النظام السوري منذ ساعات الصباح غارات مكثفة على مدينة إدلب، ومدينتي معرة النعمان وسراقب، وعدد من القرى في المنطقة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 7 في إدلب، و6 في قرية بنش، و4 آخرين بينهم طفلان في قرية النيرب، وفق مصادر الدفاع المدني السوري.

كما أسفرت الغارات عن إصابة 50 مدنيا على الأقل، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في الهجمات المستمرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

صورة حصرية للجزيرة مباشر تظهر خلو معرة النعمان من السكان جراء غارات النظام السوري
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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