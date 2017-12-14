محطة الفضاء الدولية
الخميس 14 ديسمبر 2017 21:36

شاهد: عودة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض

أذاع تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بثا مباشرا لهبوط كبسولة تحمل ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا اليوم الخميس (14 ديسمبر كانون الأول) في كازاخست

قادمة من محطة الفضاء الدولية بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.

ورواد الفضاء الذين أعادتهم المركبة الفضائية هم الأمريكي راندي بريزنيك من ناسا والروسي سيرجي ريزانسكي من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإيطالي باولو نيسبولي من وكالة الفضاء الأوربية.

وهبطت الكبسولة في منطقة قاراغنده المنبسطة التي تغطيها الثلوج وتعصف فيها الرياح بوسط كازاخستان الساعة 0237 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0837 بتوقيت جرينتش).

وبرحيل الرواد الثلاثة يتبقى في محطة الفضاء الدولية ثلاثة رواد فقط.

والمحطة عبارة عن مختبر تقدر تكلفته بمئة مليار دولار يسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

لكن ثلاثة رواد آخرين سينضمون إليهم هم الأمريكي سكوت تينجل من ناسا والروسي أنطون شكابليروف من روسكوسموس والياباني نوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الذين ستنطلق مركبتهم يوم 17 ديسمبر كانون الأول من موقع إطلاق بايكونور في كازاخستان.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
رواد الفضاء
محطة الفضاء الدولية
ناسا

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمريكا تتهم إيران بالتواطؤ في قصف السعودية وطهران تنفي
Thumbnail
شاهد: مروحية تنقذ امرأة و5 أطفال علقوا بين الصخور بسواحل تركيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم