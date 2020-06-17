طب وصحة
الأربعاء 17 يونيو 2020 23:19

شاهد: عملية جراحية صادمة لاستخراج "قش" من أمعاء طفلة في السودان

تداول رواد مواقع التواصل في السودان، الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية جراحية لطلفة كانت تأكل القش، مما أدى إلى انسداد في الجهاز الهضمي حسب ما يشير الطبيب في مقطع الفيديو.

وأظهر المقطع استخراج كميات من (القش) من أمعاء الطفلة والذي تعسر هضمه.

ولاقى مقطع الفيديو تداولا واسعا بين المغردين السودانيين، والذين تفاجأ بعضهم بتصوير العملية الجراحية أثناء إجرائها من قبل الأطباء، متسائلين عن كيفية إجراء عملية كهذه بهذه البساطة التي تبدو عليها في الفيديو.
فيما نصح بعض المغردين الأسر بالاهتمام بأطفالهم ورعايتهم والانتباه إليهم، بينما قام بعض مغردون من الأطباء السودانيين بتقديم شروحات طبية لهذه الحالة تعليقا على المقطع.

وكانت صحيفة السوداني قد قالت إن الطفلة أحضرت إلى المستشفى بحالة صحية سيئة مما أضطر الأطباء لإجراء جراحة عاجلة لها.
وقال دكتور محمد العيسابي للصحيفة أن هذه الحالة تسمى "متلازمة بيكا" وهي اضطراب سلوكي قهري ينتج عن رغبة قوية لأكل أصناف غريبة من الأشياء والتي ليس لها أي قيمة غذائية مثل الثلج، الصابون، الشعر، الحشائش، الطين، الرمل، الطباشير …الخ.
وأضاف أن هذه الحالة تصيب عادة الأطفال والنساء الحوامل، واصحاب الإعاقة الذهنية أو إعاقات النمو، ولها مضاعفات من الممكن أن تكون خطيرة مثل انسداد الأمعاء الكامل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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عملية جراحية
السودان

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