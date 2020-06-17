شاهد: عملية جراحية صادمة لاستخراج "قش" من أمعاء طفلة في السودان
وأظهر المقطع استخراج كميات من (القش) من أمعاء الطفلة والذي تعسر هضمه.
ولاقى مقطع الفيديو تداولا واسعا بين المغردين السودانيين، والذين تفاجأ بعضهم بتصوير العملية الجراحية أثناء إجرائها من قبل الأطباء، متسائلين عن كيفية إجراء عملية كهذه بهذه البساطة التي تبدو عليها في الفيديو.
فيما نصح بعض المغردين الأسر بالاهتمام بأطفالهم ورعايتهم والانتباه إليهم، بينما قام بعض مغردون من الأطباء السودانيين بتقديم شروحات طبية لهذه الحالة تعليقا على المقطع.
وكانت صحيفة السوداني قد قالت إن الطفلة أحضرت إلى المستشفى بحالة صحية سيئة مما أضطر الأطباء لإجراء جراحة عاجلة لها.
وقال دكتور محمد العيسابي للصحيفة أن هذه الحالة تسمى "متلازمة بيكا" وهي اضطراب سلوكي قهري ينتج عن رغبة قوية لأكل أصناف غريبة من الأشياء والتي ليس لها أي قيمة غذائية مثل الثلج، الصابون، الشعر، الحشائش، الطين، الرمل، الطباشير …الخ.
وأضاف أن هذه الحالة تصيب عادة الأطفال والنساء الحوامل، واصحاب الإعاقة الذهنية أو إعاقات النمو، ولها مضاعفات من الممكن أن تكون خطيرة مثل انسداد الأمعاء الكامل.
لا حول ولا قوة الا بالله! يا جماعة انتبهوا على اولادكم و اخوانكم الصغار 💔 pic.twitter.com/zwg84UP2xn— |شماسي قديم® (@Its_Tarzan_o) June 16, 2020
استغربت من كومنتات الناس ، غالبا الأطفال البتاكل قش دي بتعاني من إهمال وفقر وجوع وتشرد ما كل طفل امه وابوه جمبه وبيته مليان بالنعم والخيرات ، and that’s such a heartbreaking fact https://t.co/mbRy5eqMT6— shahad atif (@shahad_atif1) June 16, 2020
حمدالله على سلامتها ، الطفلة امبت قش عملت ليها انسداد معوي ، و تم ازالته بجراحة استكشافية . https://t.co/QIenaPn1np— 🇸🇩#تسقط_بس Hosam (@Acne_Face) June 16, 2020
بعييد شوية عن الموضوع الدكاترة ديل والله مهنتهم دي مهنة صعبة شديد والشغل البيعملوا دا خيااالي عدييل كدا أنا ماعارف أنتوا ماشاء الله بيكون عندكم التحمل الهائل داكيف فشكرا من القلب والله لكل طبيب وطبيبة ❤️❤️ https://t.co/YEIRBy83t1— M.O.A (@moabdalazim) June 16, 2020