مهرجانات
الجمعة 27 أبريل 2018 12:41

شاهد: عملية تصنيع الـ "سعفة" جائزة "كان" الذهبية

يعكف ثمانية من الحرفيين المهرة في ورشة سويسرية على تحويل كتلة كبيرة من الكريستال وبعض قطع الذهب إلى واحدة من الجوائز التي يصبو إليها السينمائيون في مختلف أنحاء العالم.

والسعفة الذهبية بفروعها الثلاث التي ترتكز على قاعدة من الكريستال هي الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي المرموق الذي ينطلق الشهر المقبل في فرنسا وتقوم شركة شوبارد السويسرية للمجوهرات بتصنيعها خلال الواحد وعشرين عاما الأخيرة.

وجائزة هذا العام مصنوعة من 118 جراما من الذهب الأصفر عيار 18.

سعفة كان الذهبية - رويترز

ويسكب المعدن المنصهر في قالب ثم يغمس في ماء بارد لكسر القالب قبل أن تظهر ملامح السعفة الذهبية.

ويعقب ذلك الكثير من أعمال الصنفرة والتنظيف والتلميع قبل أن تبدو السعفة ملائمة لوضعها على قاعدة من الكريستال عكف نحاتو الأحجار على صنعها.

وقال مارك كوتيه مدير شوبارد: "سعينا حقا لأن تعبر تلك السعفة، بغض النظر عن كونها جائزة، عن براعة مجموعة مختلفة من الحرفيين".

عملية تصنيع سعفة كان الذهبية - رويترز
سعفة كان الذهبية- رويترز

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مهرجان كان السينمائي الدولي
فرنسا
السعفة الذهبية
جائزة كان الذهبية
جنيف
حرفيون مهرة

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