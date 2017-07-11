الثلاثاء 11 يوليو 2017 21:39
شاهد: عملية إنقاذ مثيرة وسط فيضانات عارمة
تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال رجلين حاصرتهما مياه الفيضانات القوية جنوب الصين.
وأظهرت لقطات أحد الرجلين في فناء منزله وقد حاصرته مياه الفيضانات وهو يستغيث طالبا المساعدة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن البيت الذي ظهر في اللقطات يستخدم كنزل من قبل سائحين وزوار للمنطقة للإقامة فيه.
وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول على المنطقة منذ يوم الأحد مما أدى إلى فيضان الأنهار الموجودة في المنطقة.
وقام أحد رجال الإنقاذ بالهبوط مربوطا بالحبال وقام بانتشال الرجلين من وسط المياه.
المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية