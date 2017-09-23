السبت 23 سبتمبر 2017 00:48
شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لطفلين وامرأة في عرض البحر
في عملية إنقاذ مثيرة، التقطت مروحية امرأة وطفلين عالقين فوق سفينة غارقة قبالة ساحل بورتوريكو الخميس 21 سبتمبر أيلول.
وبحسب قوات خفر السواحل الأمريكية فإن طاقم مروحية في البحرية الملكية البريطانية أنقذ ثلاثة أشخاص من السفينة "فيرل" بعد أن تلقوا نداء استغاثة يوم الأربعاء.
وكان الإعصار ماريا الذي تصل سرعته إلى 249 كيلومترا في الساعة ضرب بورتوريكو في وقت مبكر من يوم الأربعاء وقطع الكهرباء والاتصالات في الجزيرة البالغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات