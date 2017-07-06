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الخميس 6 يوليو 2017 14:55

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرجلين علقا وسط نهر هائج بجورجيا

أنقذت طائرة هليكوبتر رجلين شبه عاريين علقا وسط نهر هائج في خابومى بمنطقة تسالينجيخا غربي جورجيا، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة عملية الإنقاذ المثيرة التي قامت بها المروحية فوق نهر خوبي الهائج.

وكان السكان المحليون يجمعون الحطب في ضفة نهر خوبي عندما ارتفع مستوى المياه، ووجد الرجلان أنفسهما محاطين بتيارات قوية.

وقد حالت الرياح والمياه المرتفعة دون وصولهما إلى الشاطئ بالسباحة من تلقاء نفسها.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
جورجيا
نهر خوبي
نهر هائج
ارتفاع منسوب المياه
إنقاذ
عملية إنقاذ مثيرة
مروحية
طائرة هليكوبتر

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