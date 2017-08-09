الصين
الأربعاء 9 أغسطس 2017 14:39

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لأشخاص حاصر الفيضان سيارتهم

أنقذ رجال الإطفاء خمسة أشخاص، بينهم طفلان، من سيارة محاصرة في الفيضان الذي أغرق الشوارع بمدينة شيان بمقاطعة هوبى وسط الصين.

وأدى الهطول المستمر للأمطار الغزيرة بالمدينة إلى فيضانات اجتاحت الشوارع وحاصرت العديد من السيارات التي بدت غارقة.

وهرع رجال الإطفاء المحليون إلى مكان الحادث واكتشفوا وجود سيارة بيضاء عالقة  في الماء.

وبعد وضع حبال السلامة، بذل اثنان من رجال الاطفاء جهودا كبيرة وسط المياه العميقة كي يتمكنوا من الوصول الى السيارة، حيث عثروا على خمسة أشخاص عالقين بها، بينهم طفلان كانا يبكيان خوفًا.

وقام رجال الإطفاء على الفور بسحب الأطفال أولًا ثم ساعدوا البالغين، في عملية إنقاذ مثيرة.

واستخدم رجال الإنقاذ معدات الجر لسحب السيارة إلى منطقة آمنة.

وأظهر التحقيق أن أحد الطفلين عمره شهران فقط، بينما كانت هناك طفلة عمرها خمس سنوات.

وغرقت السيارة في الفيضانات وتعطل المحرك، بينما كان السائق يقود على عجل قاصدًا المنزل لتناول العشاء، ولم يكن لديه رؤية جيدة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

المصدر
رويترز
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