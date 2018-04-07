السبت 7 أبريل 2018 13:28
شاهد: عملية إنقاذ لطفل سقط بين جدارين في الصين
تمكن عمال الإنقاذ من استخراج طفل في الرابعة من عمره سقط في فجوة بين جدارين بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.
وقالت وسائل إعلام صينية إن الحادث وقع مساء الخميس ببلدة لوبان في مدينة هيورين.
وسارع اثنان من عمال الإطفاء لموقع الحادث، وقاموا بثقب الجدار الذي يقع في غرفة الطفل، ثم استخدموا مطرقة كهربائية لتوسيع الفتحة بشكل يتمكن الطفل من الخروج منه.
وخلال ساعة تمكن العمال من إخراج الطفل، وتبين أنه لم يُصب بأذى.
وقال جيران الطفل إنه كان يطارد كلبا عندما دخل هذه الفجوة، وحُشر بين الجدارين.
المصدر
رويترز