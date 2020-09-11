الولايات المتحدة
الجمعة 11 سبتمبر 2020 15:29

شاهد: عملية إنقاذ درامية لأسرة من حريق قبل اشتعال منزلها بأكمله

مع ارتفاع عدد القتلى من حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، أظهر فيديو عملية إنقاذ درامية، قام بها محارب قديم من خفر السواحل الأمريكي في تاكوما، في واشنطن.

واتخذ ستيفن بايلز ، المحارب القديم في خفر السواحل الأمريكي، طريقًا غير عادي في عودته إلى المنزل يوم الثلاثاء الماضي، عندما رأى دخانًا أسود يتصاعد من المنزل.
وركض بيلز من سيارته بسرعة شديدة متجها نحو المنزل الذي كان يتصاعد منه الدخان الكثيف، حيث وجد سكان  المنزل وكانوا لايزالون بداخله.
ومع اقتراب ألسنة اللهب من داخل المنزل، حثّ بيلز الزوجين على الهرب وركض بسرعة إلى المنزل المجاور، وتأكد من خروج الجميع من ذلك المنزل أيضا.
وقال بايلز إنه يعقتد أن عناية الله هي من وضعته في ذلك الشارع ذلك اليوم لمساعدة هؤلاء الناس وهو ممتن لأن الجميع تمكنوا من الإخلاء قبل اشتعال النيران في المنزل.

حرائق الغابات في أوريغون-11 سبتمبر
احتراق المنزل

ووصل رجال الإطفاء بسرعة لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المنزل، الذي احترق، وفقا للسلطات المحلية، إذ تسبب الطقس الحار والجاف في انتشار الحرائق بسرعة.
وقال بيلز إن الأسرة لم تتمكن من العثور على غرفة في فندق لأن العديد من العائلات الأخرى في المنطقة نزحت بسبب حرائق الغابات، ويعتقد أنهم كانوا يقيمون مع أحد الجيران.
وأصبح الآلاف من الناس  بلا مأوى بسبب الحرائق الأخيرة في ولايات كاليفورنيا وأوريغون.
وقالت سلطات ولايات أمريكية، إن عشرات حرائق الغابات التي تؤججها الرياح اجتاحت أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة، يوم الخميس ودمرت آلاف المنازل وأودت بحياة ثمانية أفراد  على الأقل.
وعلى مدى اليومين الماضيين، توفي أربعة بسبب حريق أشعلته الصواعق في شمال كاليفورنيا، وثلاثة في أوريغون وتوفي رضيع في العام الأول من عمره لدى محاولة أسرته الفرار من حريق في ولاية واشنطن.
وأسفرت الحرائق عن خسائر فادحة في خمس بلدات في ولاية أوريغون في منطقة غابات ساحلية كانت تتجنب في العادة حرائق الغابات التي تتسبب فيها موجات حارة في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

المصدر
رويترز
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الولايات المتحدة
حرائق الغابات
إنقاذ
أسرة
محارب
خفر السواحل

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