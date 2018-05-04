إسبانيا
الجمعة 4 مايو 2018 22:49

شاهد: عملية إنقاذ خطيرة لمتسلقي جبال وسط الثلوج

نشر الدفاع المدني الإسباني مقطعا مصورا لعملية إنقاذ خطيرة لاثنين من متسلقي الجبال وسط الثلوج في شمال إسبانيا بعد حدوث انهيار جليدي.

ويظهر في المقطع، مروحية تابعة للدفاع المدني في وضع خطير وهي متوقفة في الهواء على ارتفاع منخفض للغاية وتكاد مروحتها العليا تلامس الثلوج المتراكمة.

ويقوم أحد أعضاء فريق الإنقاذ بالنزول من الطائرة فيما يتمدد رجل على الأرض.

وقالت السلطات المحلية إن الانهيار الجليدي دفع اثنين من متسلقي الجليد، يبلغان من العمر 55 و59 عاما، لأكثر من 50 مترا.

وأضافت السلطات أن أحد المتسلقين تعرض لإصابات وكسور متعددة، فيما خرج المتسلق الثاني سليما تماما.

المصدر
رويترز
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إسبانيا
انهيار جليدي
عملية إنقاذ
متسلقو الجبال

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