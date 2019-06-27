أمم أفريقيا
الخميس 27 يونيو 2019 12:02

شاهد: عمرو وردة يعتذر وأنباء عن عودته لصفوف المنتخب المصري

عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري
رويترز
قدم عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً.
التفاصيل:      
  • قال عمرو وردة في تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا بعتذر على ما حدث مني وبعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبية، أنا آسف".       
  • اللاعب أضاف: "أتعهد إن الفترة المقبلة ستكون جيدة. ولن أفعل شئيا يغضب أحدا.. اعتذر للمرة الثانية".  

  • اتحاد الكرة المصري كان قد قرر صباح أمس الأربعاء استبعاد وردة من معسكر الفريق بسبب ما تردد عن تكرار واقعة التحرش الجنسي.
  • إلا أن وسائل إعلام مصرية عديدة نشرت نقلا عن مصدر مسؤول باتحاد الكرة، الخميس، أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الأفريقى باستبعاد وردة من معسكر المنتخب.
  • المصدر أكد أن لاعبي المنتخب طالبوا باستمرار وردة في المعسكر، مضيفا بأنه سيتم حسم مصيره، الخميس، بعد تقديم اللاعب اعتذارا رسميا.
محمد صلاح يعلق  
  • محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي أكد ضرورة احترام المرأة.
  • صلاح قال في تغريدة على موقع تويتر، الخميس، في إشارة ضمنية لأزمة وردة: "يجب أن يكون التعامل مع السيدات بأقصى درجات الاحترام.. تلك الأمور يجب أن تبقى مقدسة".
  • صلاح أضاف: "أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج". 
  • صلاح أوضح: "نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. الإبعاد ليس هو الحل".
واقعتا تحرش
  • الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

  • نشرت فتاة مكسيكية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) فيديو فاضح لعمرو وردة بجانب نشر محادثات من تطبيق (واتسآب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بين الطرفين.
المنتخب يتأهل
  • تأهل المنتخب المصري إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد من النقاط. 
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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