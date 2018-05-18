مصر
الجمعة 18 مايو 2018 12:18

شاهد: عمرو خالد يثير جدلا واسعا بعد ظهوره في إعلان للدجاج

أثار الداعية المصري الشهير عمرو خالد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان لمنتجات إحدى شركات الدواجن.

ويظهر عمرو خالد في الإعلان بصحبة خبيرة في الطبخ وهما يتحدثان عن وصفات طبخ صحية باستخدام نوع معين من الدجاج.

ويظهر عمرو خالد في الإعلان وهو يقول إنه مع وصفات خبيرة الطبخ آسيا عثمان سيكون "ارتقاؤك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى".

وأثار الإعلان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقد كثيرون ترويج خالد، المشهور ببرامجه الدعوية منذ ما يقرب من عشرين عاما، لنوع معين من الدجاج، وربطه بين "حلاوة" العبادة في شهر رمضان وتناول نوع معين من الدجاج بعد إعداده طبقا لوصفات خبيرة الطبخ.

ودفعت الانتقادات الواسعة للإعلان الشركة المعلنة إلى حذف الإعلان من على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك كما حُذف من صفحة عمرو خالد وصفحة خبيرة الطبخ.

المصدر
الجزيرة مباشر
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عمرو خالد
دجاج
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داعية إسلامي
انتقادات
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