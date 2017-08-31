الحج
الخميس 31 أغسطس 2017 21:31

شاهد: عمرو خالد يثير جدلا بالدعاء لمتابعي صفحته على فيسبوك

أثار الداعية المصري عمرو خالد انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما خص المتابعين على صفحته بالدعاء أثناء وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك الحج.

ففي بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وقف الداعية عمرو خالد والكعبة في خلفية المشهد ليدعو لمتابعيه على صفحته ومن طلب منهم الدعاء له.

وقال الداعية المصري بتأثر من أمام الكعبة: "يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة".

وكرر خالد الدعاء لمتابعيه ومن طلبوا منه الدعاء على صفحته الرسمية بصيغ مختلفة، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوه كونه خص بالدعاء متابعيه دون غيرهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الحج
مكة
الكعبة
عمرو خالد
دعاء

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