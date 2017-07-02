غرائب
الأحد 2 يوليو 2017 23:14

شاهد: عمدة مدينة مكسيكية يتزوج "أنثى تمساح"

تزوج عمدة مدينة في جنوب المكسيك أنثى تمساح في طقوس تراثية تعود إلى القرن الثامن عشر.

ويقوم السكان بهذه الطقوس بالتزامن مع موسمي الحصاد والصيد.

ويعتبر الصيد هو النشاط الرئيسي للمدينة التي تقع على ساحل المحيط الأطلنطي. ويقول السكان الأصليون إنهم يمارسون هذه الطقوس على أمل زيادة كميات الأسماك التي يتم صيدها.

واخترق موكب العروس شوارع القرية تصاحبها فرقة موسيقية إلى أن وصلت إلى القاعة الرئيسية للمدينة.

وبالرغم من أن سكان المدينة سيتعبرون أنثى التمساح التي تزوجها العمدة على أنها أميرة للمدينة، إلا أنهم قاموا بتكميم فمها خلال مراسم الزواج خوفا من أي تصرف لا تحمد عقباه.

المصدر
رويترز
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تمساح
عمدة المدينة

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