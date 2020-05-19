شاهد: عمال يحطمون سيارات في أبو ظبي لعدم تقاضيهم رواتبهم
وأفاد نشطاء أن الاحتجاجات وأعمال شغب اندلعت في منطقة مصفح داخل المنطقة الصناعية بأبوظبي بين عمال شركة سواعد القابضة احتجاجا على عدم تقاضيهم أجورهم منذ ثلاثة أشهر.
وذكر رواد مواقع التواصل أن الشرطة تدخلت واعتقلت عددا من الأشخاص.
وتظهر اللقطات تحطيم ممتلكات وسيارات محطمة ومقلوبة.
شركة #سواعد .. تأخر رواتب الموظفين pic.twitter.com/j6GI6nLFKS— Jamil Nur (@msary20082000) May 19, 2020
عمال شركة سواعد تأخرت رواتبهم@Pro_Gentel @A_AlAthbah @abdullahalsaleh @EdyCohen @uae_3G @hamadjjalthani pic.twitter.com/eJc4WVIXVp— هذا الوقت سيمضي (@AKanas666) May 17, 2020
وردت صحف إماراتية على الأخبار المتداولة بتوجيه الشكر للشركة.
#سواعد_الإنجاز— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020
تحيّة شكر وتقدير لسواعد الإنجاز وشركاء التنمية، تحية لكل قطرة عرق تبذلونها في مسيرة #الإمارات.. جهودكم لا تُنسى وبصماتكم لن تُمحى.
الاسم: شهيد
البلد: باكستان
جهة العمل: موزع مياه في شركة الشلال
تصوير: زافيير ويلسونhttps://t.co/vThbCJoIfl#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6OgUJZBqnh
وتقول شركة سواعد القابضة عن نفسها إنها تأسست في عام 2018 وتضم تحت مظلتها سبع شركات إحداها، شركة سواعد للتوظيف التي تقول إنها قدمت أكثر من 120 ألف موظف لأكثر من 450 شركة.