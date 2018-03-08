تكنولوجيا
الخميس 8 مارس 2018 23:42

شاهد: علماء بريطانيون يطورون شاشات هواتف ذكية غير قابلة للكسر

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا إلى طريقة لجعل شاشات الهواتف التي تعمل باللمس أقل تكلفة وغير قابلة للكسر، مع تحسين قدرتها التفاعلية مع اللمس.

وتعد مشكلة تحطم الشاشات التي تعمل باللمس في الهواتف الذكية واحدة من أهم المشكلات التي تواجه أصحاب هذه الهواتف، مع ارتفاع تكلفة إصلاحها.

لكن علماء من جامعة ساسكس البريطانية قالوا إن لديهم الحل لهذه المشكلة.

أحد العلماء الذين شاركوا في تطوير حل لهذه المشكلة هو الدكتور ماثيو لارج، والذي قال إن المادة التي تستخدم في صناعة شاشات الهواتف الذكية هي مادة أكسيد قصدير الإنديوم، وهي مادة هشة للغاية وقابلة للكسر، ولهذا يتعين تدعيمها بسطح زجاجي لمنع تحطمها.

وقال لارج إن الزجاج قابل للكسر أيضا رغم أنه يتسم بالصلابة، وهو ما دفع فريق العلماء إلى استخدام أسلاك تتكون من مزيج من الفضة والغرافين بدلا من أكسيد قصدير الإنديوم في تصنيع شاشات الهواتف الذكية.

وأوضح لارج أن فريق العلماء قام برشّ أسلاك الفضة على شاشات مصنوعة من البلاستيك شديد المرونة، بينما يتم وضع جزيئات الغرافين على السطح، وهو ما نتج عنه شاشات أكثر مرونة وأكثر قوة وتحملا.

المصدر
رويترز
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هواتف ذكية
شاشات

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