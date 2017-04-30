مصر
الأحد 30 أبريل 2017 09:20

شاهد: علاء مبارك يلعب "الطاولة" على مقهى في حي شعبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعلاء نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وهو يجلس على مقهى في حي شعبي بمدينة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهرت الصور التي نشرها أحد سكان حي إمبابة الشعبي بالجيزة علاء مبارك وهو يلعب "الطاولة" بين عدد من المواطنين.

وانتشر هاشتاج #علاء_مبارك_في_امبابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال شادي معلقا على صورة علاء مبارك "بابا مجاش معاك ليه يا علاء مبارك ولا احنا مش قد المقام".

أما فاطمة الألفى فنشرت صورة علاء مبارك على المقهى مصحوبة بالتعليق "عيلاء في امبابة"، في حين كتب كريم "مواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم على علاء مبارك اللى كان قاعد على القهوه امبارح ف امبابه ومش لاقي شغل".

المصدر
الجزيرة مباشر
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علاء مبارك
حسني مبارك
جمال مبارك
مصر
إمبابة

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