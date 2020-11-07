سجون مصر
السبت 7 نوفمبر 2020 12:49

شاهد: عقد قران ناشط معتقل في السجون المصرية (فيديو)

محمد عادل الناشط بحركة "6 أبريل" المعارضة (أرشيفية)
محمد عادل الناشط بحركة "6 أبريل" المعارضة (أرشيفية)
غيتي
عقد قران الناشط المصري المعتقل محمد عادل، أمس الجمعة، بمنزل عروسه في محافظة الدقهلية وسط حضور عائلي بسيط، بعد تصريح من السلطات المصرية بتوكيل والده.

ونشرت إحدى صديقات العروس فيديو لعقد القران، كما نشره أيضا المحامي المصري خالد علي متمنيا لم شمل العروسين قريبا.

يذكر أن الناشط محمد عادل، عضو "حركة شباب 6 إبريل" المعارضة، محبوس احتياطيا منذ سنتين ونصف السنة، على ذمة إحدى القضايا منذ 19 من يونيو/حزيران 2018.

ويعد حبس عادل غير قانوني نظرا لانقضاء أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي سنتان.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنصورة قد قررت، في 6 من أبريل/ نيسان الماضي إخلاء سبيل محمد عادل، بضمان محل الإقامة، وفي مقابل ذلك، صدر بحقه قرار بالحبس 15 يوماً احتياطياً، في قضية أخرى.

ويواجه عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغ تقدم به مجهول في 2018.

وكان محمد عادل قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. 

وبناء عليه، صدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه (أي ما يعادل 3176 دولارا). وحكم معه في القضية ذاتها الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، والناشط السياسي أحمد دومة.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن محمد عادل، وبدأ يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ باعتقاله على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.

وحركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008 أنشأها بعض الشباب المصري. 

وظهرت الحركة على الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 من أبريل 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية، فتبناه الشباب وبدؤوا في الدعوة إليه كإضراب عام لشعب مصر.

وأغلب أعضاء هذه الحركة هم من الشباب الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين، كما تحرص الحركة على عدم تبنيها لأيديولوجية معينة حفاظا على التنوع الأيديولجي داخل الحركة. 

وكانت حركة شباب 6 أبريل في طليعة الدعوة إلي ثورة 25 يناير 2011.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حركة شباب 6 أبريل
حبس احتياطي

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