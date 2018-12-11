شاهد: عصابات القرود تغزو أروقة السلطة في نيودلهي

زادت الشكاوى في العاصمة الهندية، من تزايد اقتحامات عصابات كبيرة من القرود لمراكز ومقار القوى السياسية والمباني الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي، بالإضافة إلى مهاجمة المواطنين.

عصابات القرود القرود (وهي من نوع الريص أو مكاك ريسوسي)، التي تتجول بين أروقة السلطة في نيودلهي، يقدر عددها ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف قرد، تتنقل بين المباني الحكومية وما حولها، تقتحمها وتدمر وثائق هامة، وتسرق الطعام، وتدمر خطوط الكهرباء.

مسؤولون حكوميون قالوا إن عصابات القرود الجامحة تتنقل بلا ضابط أو رابط في المباني الحكومية ومكاتب الوزارات ومكتب رئيس الوزراء وحتى القصر الرئاسي.

آلاف القرود التي تتجول في مقار السلطة، كثرت حولها الشكاوى، ما أجبر البرلمان الهندي على إصدار تنبيهات للمواطنين بتجنب عبور الطريق من بين مجموعات القرود "خاصة الأم ورضيعها" حتى لا يتعرضون لأذى من الحيوانات. تفاصيل: السلطات الهندية استأجرت مؤخرا حوالي 40 من مطاردي وصائدي القرود بهدف إخافتهم وإبعادهم عن أروقة السلطة، لكنه بمثابة حل مؤقت لأن القرود تعود إلى مواقعها في نهاية اليوم.

مطاردو القرود هم من قبيلة اعتادت اصطياد الحيوانات وجعلهم يرقصون ويقدمون عروضًا في الشوارع، لكسب قوت يومهم.

قتل القرود التي تسبب كل هذه الفوضى خيار غير وارد في الهند لأنها مقدسة في الديانة الهندوسية، وغالبية السكان من الهندوس، وبالتالي بات مشهد القرود وهي تأكل الموز مألوفًا في جميع أنحاء الهند.

لم يتم القيام بالكثير للحد من هذا الخطر، ولا يزال الموظفون الحكوميون يقولون إنهم يسيرون بحذر للعمل، وغالبًا ما يسلحون أنفسهم بالعصي والحجارة لمنع هجمات القرود.

المسؤولون الهنود اعترفوا قبل سنوات بصعوبة التصدي لغزو القرود للمباني الحكومية، ولجأت سلطات نيودلهي في السابق إلى أسر القردة ونقلها إلى ولايات مجاورة لكنها فشلت في السيطرة عليها. حقوق الحيوان كارتيك ساتيانارايان، الناشط في مجال حقوق الحيوان، يعتقد بأن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا إذا فهم الناس وتوقفوا عن إطعام القرود.

في السابق، قال مدافعون عن حقوق الحيوان أن المشكلة لا تكمن في تزايد عدد القرود بل في تزايد عدد البشر، الذين اعتدوا على معاقلها في الغابات وأكلوا ثمارها وقلصوا موارد المياه لديها وحاصروها فاضطرت إلى المجيء إلى الحضر.

لا توجد بيانات رسمية عن عدد القرود التي تسكن نيودلهي، لكن الهيئات المدنية في العاصمة الهندية تقدر أن هناك ما بين 400 ألف إلى 500 ألف، أي نحو مائة ضعف العدد المقدر داخل مقار الوزارات الحكومية.

