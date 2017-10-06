شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في تشييع جثمان جلال طالباني

عشرات الآلاف يشاركون في تشييع جثمان جلال طالباني

شارك عشرات الآلاف الأشخاص بينهم مسؤولون عراقيون وفي إقليم كردستان العراق، في تشييع جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في كردستان.





وعطلت كثرة الحشود تقدم الموكب الذي يحمل جثمان طالباني وقد لف براية حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، لمدة ثلاث ساعات . ونقل من المطار إلى المسجد الكبير في معقل طالباني مدينة السليمانية في شمال العراق.

وتوفي طالباني أحد أهم رموز الأكراد في العراق في ألمانيا الثلاثاء الماضي عن 83 عاما بعد إدخاله المستشفى بشكل عاجل.

وهبطت الطائرة التابعة للخطوط العراقية صباحا في السليمانية. وفرش السجاد الأحمر واصطف حرس الشرف لأداء التحية في أرض المطار.

وبعد أن ترجلت أرملته هيرو وابناه من الطائرة، وقف رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني الخصم لفترة طويلة، ورئيس الوزراء نجيرفان برزاني في انتظار النعش.

وحضر أيضا الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهو كردي أيضا، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي (شيعي)، ورئيس البرلمان سليم الجبوري (سني)، ممثلين عن حكومة بغداد. وانضم إليهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وممثلون عن أكراد تركيا وإيران وسوريا.

وأثنى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المعارض الشرس لاستفتاء الأكراد، على دور طالباني "في بناء عراق فدرالي". وقال إن طالباني "وصف العراق كباقة زهور عديدة" في إشارة إلى مختلف المجموعات.

وأنهك المرض طالباني منذ عدة سنوات وكان نقل إلى ألمانيا قبيل تنظيم استفتاء كردستان العراق في 25 من أيلول/سبتمبر 2017، بسبب تدهور وضعه الصحي.