شاهد: عشرات الآلاف من الفلسطينيين يزحفون نحو الحدود في مسيرة العودة الكبرى

يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمسيرة العودة وذلك في اعتصام شعبي غير مسبوق اليوم الجمعة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وبدأ ألاف الفلسطينيين بالتوافد منذ ساعات الصباح الباكر إلى المناطق القريبة من السياج الفاصل بغرض تأدية صلاة الجمعة في العراء ومن ثم بدء اعتصام شعبي يعد الأول من نوعه.

وتم نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.

كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأطلق على المسيرات اسم "مسيرة العودة الكبرى" وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل وسط احتمالات لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وهيمن حدث المسيرات على تغطية الإذاعات المحلية في قطاع غزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وسط جهود حثيثة للدعوة إلى أكبر حشد شعبي فيها.

ويطالب القائمون على الفعالية بعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948 وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

ويريد القائمون على الفعالية ألا تقتصر على اعتصام ليوم واحد بل أن يكون مفتوحا، على أن تشهد الخيام سلسلة أنشطة ثقافية وجماهيرية "تبرز الهوية الفلسطينية وتؤكد تمسك المعتصمون بمطالبهم".

وبحسب القائمين على المسيرة ستتواصل لتبلغ ذروتها في 15 أيار/مايو المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وأعلنت فصائل فلسطينية دعمها ومشاركتها في مسيرة العودة.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته بمن فيهم القناصة وتزويدهم بكلاب هجومية على امتداد السياج الفاصل مع قطاع غزة تحسبا لأي محاولات لاختراق السياج الفاصل.

كما وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن "رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية في محافظات القطاع لمواكبة فعاليات مسيرة العودة".

ويذكر أن مناطق شرق قطاع غزة تشهد مواجهات كل يوم جمعة أسبوعيا بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل، أسفرت عن العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وتصاعدت حدة تلك المواجهات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما قوبل برفض فلسطيني واسع.