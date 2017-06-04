الأحد 4 يونيو 2017 20:39
شاهد: عشاق السيارات القديمة يعرضون سياراتهم في موسكو
سنحت الفرصة لسكان موسكو لأن يعيشوا الماضي ويستنشقوا عبق تاريخ السيارات الكلاسيكية القديمة اليوم الأحد. فقد تجمع عشاق السيارات القديمة في وسط العاصمة الروسية لعرض سياراتهم.
ويهدف المعرض الذي بدأ عام 2003 إلى جمع السائقين وسياراتهم ذات الطرز الفريدة.
وعُرضت سيارات من دول مختلفة، أُنتجت قبل عام 1976 ويعود بعضها إلى نحو قرن من الزمان، أمام العامة وحكى الملاك للناس عن منشأ هذه السيارات.
وفي قوت لاحق امتزجت السيارات العتيقة مع حركة المرور وسارت في المدينة.
المصدر
رويترز