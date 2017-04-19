الأربعاء 19 أبريل 2017 15:37
شاهد: عراك بين زوجين على سلم الطائرة
تسبب شجار نشب بين زوجين في الصين في تأخير الرحلة التي كان من المفترض أن يطيرا على متنها.
وأظهر مقطع فيديو الزوجين يتشاجران بينما كانا على وشك الصعود إلى الطائرة.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نشرت الفيديو، إنه تم استدعاء رجال الشرطة بعد أن تحول العراك اللفظي إلى اشتباك جسدي بينهما.
وقامت الشرطة باحتجاز الزوجين ولم يلحقا بالطائرة التي غادرت متأخرة نصف ساعة.
ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية قولهما إن الزوجين كانا يناقشان تفاصيل طلاقهما عندما بدأ العراك.
المصدر
ديلي ميل
كلمات مفتاحية