الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:48
شاهد: عراك بالأيدي والمقاعد داخل البرلمان الأوغندي
اندلع عراك بالأيدي تطور إلى إلقاء مقاعد في البرلمان الأوغندي، الثلاثاء، قبيل مناقشة في المجلس بشأن منح الرئيس يوري موسيفيني فترة ولاية أخرى.
وأظهرت لقطات أذاعها التلفزيون الأوغندي اندلاع المشاجرة بين نواب من الحكومة والمعارضة.
وقبل جلسة البرلمان قال المتحدث باسم الشرطة، إميريان كاييما، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات خرج فيها طلاب ومعارضون.
وأضاف أن كيزا بيسيجي، وهو شخصية بارزة في المعارضة، اعتقل بعد أن حاول حشد المتظاهرين السير نحو البرلمان.
المصدر
رويترز
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