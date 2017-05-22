هوايات غريبة
الاثنين 22 مايو 2017 19:54

شاهد: عراقي يهوى جمع علب التبغ الفارغة

رغم أنه يقول إنه لم يُدخن سيجارة في حياته فإن مصمم الديكور العراقي هدايت كريم زنكنة يهوى جمع علب التبغ (السجائر) الفارغة منذ أكثر من أربعة عقود.

وقال زنكنة إنه بدأ هذه الهواية منذ كان عمره 17 عاما، وتحديدا عام 1975، عندما وجد علبة تبغ ملقاة على الأرض لفتت انتباهه.

وخلال 42 عاما اقتربت مجموعة علب التبغ التي يحتفظ بها زنكنة، وهو من مدينة كركوك، من ثلاثة آلاف علبة من أنواع مختلفة.

وأكد أن كل علبة من مجموعته المتنوعة فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه أية علب مكررة في المجموعة.

ومع اهتمامه بأي علب تبغ فارغة ملقاة يطلب زنكنة دائما من أقربائه وأصدقائه أن يجلبوا له أي علب سجائر جديدة يعثروا عليها أثناء سفرهم للخارج. ولديه بعض علب السجائر من كوبا وأفغانستان والسويد والهند وإيران.

ويرجع تاريخ بعض علب التبغ الموجودة في مجموعة زنكنة إلى أربعينيات القرن الماضي، وشدد صاحب الهواية الغريبة على أنه لا يفكر في بيع أي علبة من مجموعته الثمينة أيا كان المبلغ المعروض عليه في مقابلها.

ورغم ضيق المكان في منزله وعدم تحقق حلمه، حتى الآن، فيما يتعلق بإقامة معرض لمجموعته في متحف محلي فإن زنكنة يواصل هوايته الخاصة بالبحث عن أي علب سجائر أصلية جديدة لضمها لمجموعته التي تزيد باستمرار.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
عراقي
هوايات
سجائر
جمع

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مخترع يتحدى الجاذبية على طريقة "آيرون مان"
Thumbnail
شاهد: نائب إسرائيلي"يتسلل" لاستقبال ترمب لالتقاط سيلفي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة