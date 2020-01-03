مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 12:48

شاهد: عراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني

محتجون في وسط بغداد يغنون بعد مقتل سليماني
فرانس برس
نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مقطع فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكتب بومبيو اليوم الجمعة في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما عراقية ولافتات "عراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا".

ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، مصدر هذا الفيديو ولا مكان تسجيله.

محتجون يحتفلون

وذكر صحفي من (فرانس برس) أن عشرات من العراقيين الذين يشاركون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في حركة الاحتجاج، تجمعوا صباح الجمعة في ساحة التحرير في وسط بغداد، وهم يغنون ويرقصون بعد انتشار خبر مقتل سليماني.

وقال أحدهم "يا قاسم سليماني، هذا نصر رباني".

واغتيل الجنرال الإيراني الواسع والنفوذ وقيادي كبير في الحشد الشعبي فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر
فرانس برس
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