العراق
الأحد 6 سبتمبر 2020 22:12

شاهد: عراقيون يجمعون تبرعات لعائلة مصرية.. ما القصة؟

العامل المصري "الأسطى محسن"
العامل المصري "الأسطى محسن"
صفحة أحد المنظمين للحملة
أطلق عراقيون حملة تبرع بالأموال وأعلنوا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي لبناء بيت لعائلة عامل بناء (مصري الجنسية) يعيش في مدينتهم قلعة سكر بمحافظة ذي قار جنوبي العراق منذ سنوات.

وجمع متطوعون معظم مبلغ بناء البيت لعائلة "الأسطى محسن المصري" والذي خلف بعد وفاته 6 أطفال وزوجة في المدينة التي عاش فيها لسنوات وكسب خلالها محبة أهل المدينة الذين يعتبرونه واحداً منهم.

وينشر المسؤولون عن الحملة يوميا مقطع فيديو على حساباتهم في فيسبوك يعلنون فيه حجم التبرعات التي تمكنوا من جمعها من أبناء المدينة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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