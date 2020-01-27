السعودية
الثلاثاء 28 يناير 2020 00:00

شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة

أظهرت لقطات تلفزيونية عجوز سعودية وهي تشكو من سعي السلطات في مكة المكرمة لتهجيرها من منزلها الذي عاشت فيه سنين طويلة بسبب نزاع على الملكية بين شركة عقارية وسكان حي في مكة.

وأطلق سكان حي "شرائع النخل" في منطقة مكة مناشدة طالبوا فيها إنقاذهم من إزالة منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

وتداول نشطاء هاشتاغ (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص.

تأتي عمليات الهدم بعد قضية منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان الحي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
شرائع النخل
مكة المكرمة

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