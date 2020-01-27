شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة

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وأطلق سكان حي "شرائع النخل" في منطقة مكة مناشدة طالبوا فيها إنقاذهم من إزالة منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.
وتداول نشطاء هاشتاغ (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص.
تأتي عمليات الهدم بعد قضية منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان الحي.
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه— أبو ماهر الهذلي (@mashsa0) January 25, 2020
نطالب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين برفع الظلم عنا نحن سكان شرائع النخل فموعدنا مع إزالة منازلنا غداً بفعل الفساد وتعاون المفسدين في إخفاء الحقيقة عن المسؤولين في الدوائر الحكومية فحسبنا الله ونعم الوكيل
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه— جابر الثبيتي☪🇸🇦 (@Jabermnj) January 25, 2020
ظلم في دولة عدل مصيبة
إنه فساد المتنفذين الذين يسعون للحيلولة بين المواطنين والشرع
لماذا لا تحال القضية للحاكم الشرعي للفصل فيها
الأجانب البرماوية قدموا لهم مخطط كامل وهؤلاء مواطنين عددهم 10 الاف من اصحاب الدخل المحدود يتم ازالة منازلهم وين يروحون حسبي الله ونعم الوكيل !!#ازاله_شرايع_النخل_بمكه#وفاه_مبارك_عبدالكريم pic.twitter.com/RFUs3hdAb1— baj (@ueJt5) January 26, 2020
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه شكلت لجنة للإزالة وقطع الكهرباء وليست لحل القضية وإحالتها إلى الشرع حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/IDEc38EJvi— خالد (@k_123h) January 25, 2020
#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز— Maram alsubaie. (@itzim3) January 26, 2020
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه
الله بياخذ حقها من كل ظالم pic.twitter.com/6VX8rWUq9k