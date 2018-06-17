كأس العالم 2018
الأحد 17 يونيو 2018 23:36

شاهد: عجوز ألماني يصل مباراة بلاده في روسيا على جرار زراعي

وصول مشجع ألماني يبلغ من العمر 72 عاماً على جرار إلى ملعب لوجنيكي يوم الأحد لدعم منتخبه في مواجهة منتخب المكسيك في كأس العالم لكرة القدم.

ويسعى هيوبرت ويرث البالغ من العمر 72 عاماً إلى زيارة كافة المدن التي تقام فيها مباريات المنتخب الألماني، وذلك برفقة كلبه في مقصورة يجرها الجرار على شكل برميل جعة.

وصنع الجرار "دويتز فاهر" عام 1936، بقوة 85 حصان، ويمكن له أن يسير بسرعة قصوى تبلغ 30 كيلومتراً في الساعة، ما يعني أن ويرث بدأ رحلته منذ مايو/ أيار المنصرم.

المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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كأس العالم 2018
ألمانيا
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