كرة القدم المصرية
الثلاثاء 13 مارس 2018 20:24

شاهد: عبد الله السعيد يمدد عقده مع الأهلي المصري بعد جدل طويل

عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر
عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر
الأهلي المصري
أنهى الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم جدلا طويلا بالإعلان عن تمديد عقد صانع اللعب عبد الله السعيد لموسمين.

وكان العقد الحالي للسعيد، 33 عاما، وهو ركيزة أساسية في منتخب مصر المتأهل لكأس العالم 2018، سينتهي بنهاية الموسم الجاري وارتبط اسمه بالانتقال للغريم التقليدي الزمالك.

لكن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أبلغ موقع النادي على الانترنت بأن السعيد وقع على عقد جديد لمدة موسمين.

وقال السعيد، الذي انضم من الإسماعيلي عام 2011، في فيديو نشره موقع الأهلي "الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي ومنذ البداية كنت أرغب في ذلك ولكن لظروف خارجة عن إرادتي طالت فترة التفاوض والحمد لله انتهت القضية لأنني كنت أريد الاستمرار مع فريقي".

وجاء الإعلان عن تمديد عقد السعيد بعد يوم واحد من تجديد عقد الظهير الأيمن الدولي أحمد فتحي لمدة عامين بعد تكهنات بشأن انتقاله للزمالك أيضا.

وهتفت جماهير الأهلي ضد فتحي والسعيد خلال مباراة الفريق ضد مونانا الجابوني في دوري أبطال افريقيا بسبب تقارير عن رفضهما البقاء في النادي.

المصدر
رويترز
موقع الأهلي
كلمات مفتاحية
الأهلي المصري
عبد الله السعيد
تمديد عقد
كرة القدم
مصر
المنتخب المصري
الزمالك المصري
أحمد فتحي

اقرأ أيضا

Thumbnail
روسيا: أمريكا تخطط لضرب دمشق وسنرد عسكريا
Thumbnail
رفع حظر الرحلات الجوية الدولية إلى كردستان العراق

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم