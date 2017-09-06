شاهد: عباس كامل ينشغل بالتقاط "سيلفي" أثناء كلمة السيسي
وفي جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بقمة البريكس التاسعة المنعقدة بالصين لم يكتف مدير مكتب السيسي بصورة واحدة، إذ أظهر الفيديو الذي بثه "التليفزيون المصري" كامل يلتقط أكثر من صورة ومن أكثر من زاوية أثناء حديث السيسي.
وظهر اسم اللواء عباس كامل للمرة الأولى بعد تسريبات بثتها وسائل إعلام مصرية لحوار السيسي مع الصحفي ياسر رزق، وفي رده على سؤال عن عدد قتلى فض اعتصام رابعة رد السيسي: "اسألوا عباس".
وعباس كامل هو عسكري مصري ارتبط اسمه بالسيسي، وأظهرت سلسلة التسريبات دور كامل في فترة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي والمرحلة التي تلتها.
ويشغل كامل مدير مكتب السيسي في رئاسة الجمهورية وقبلها في وزارة الدفاع والمخابرات الحربية.
ويوصف عباس كامل من وسائل إعلامية قريبة من النظام بأنه الرجل الثاني في الدولة، وخازن أسرار السيسي وصديقه الصدوق وناصحه الأمين.