مصر
الأربعاء 6 سبتمبر 2017 12:02

شاهد: عباس كامل ينشغل بالتقاط "سيلفي" أثناء كلمة السيسي

ظهر اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منشغلا بالتقاط صورة "سيلفي" أثناء إلقاء السيسي كلمة بقمة البريكس.

وفي جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بقمة البريكس التاسعة المنعقدة بالصين لم يكتف مدير مكتب السيسي بصورة واحدة، إذ أظهر الفيديو الذي بثه "التليفزيون المصري" كامل يلتقط أكثر من صورة ومن أكثر من زاوية أثناء حديث السيسي.

وظهر اسم اللواء عباس كامل للمرة الأولى بعد تسريبات بثتها وسائل إعلام مصرية لحوار السيسي مع الصحفي ياسر رزق، وفي رده على سؤال عن عدد قتلى فض اعتصام رابعة رد السيسي: "اسألوا عباس".

وعباس كامل هو عسكري مصري ارتبط اسمه بالسيسي، وأظهرت سلسلة التسريبات دور كامل في فترة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي والمرحلة التي تلتها.

ويشغل كامل مدير مكتب السيسي في رئاسة الجمهورية وقبلها في وزارة الدفاع والمخابرات الحربية.

ويوصف عباس كامل من وسائل إعلامية قريبة من النظام بأنه الرجل الثاني في الدولة، وخازن أسرار السيسي وصديقه الصدوق وناصحه الأمين.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
عبد الفتاح السيسي
عباس كامل
الصين
قمة البريكس
تسريبات السيسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لحظة انفجار "نيزك" فوق كندا
Thumbnail
ميانمار: "الإرهابيون" سبب انتشار المعلومات المغلوطة عن أزمة الروهينغيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم