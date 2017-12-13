تهويد القدس
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:33

شاهد| عباس: قرار ترمب وعد بلفور ثان لكنه لن يمر

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو "وعد بلفور ثان".

وقال عباس في كلمته أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية "وعد بلفور قد مر، ولكن لن يمر وعد ترامب بعد وقوف كل دول العالم ضد القرار ... العالم يقف وقفة واحدة، من اليابان وكندا، وحتى تلك الدول التي تعودت أن تقف بجانب أمريكا في مواقفها السياسية لم تقف هذه المرة معه".

وأضاف قائلا إن ترمب "أهدى القدس لإسرائيل وكأنه يهدي مدينة أمريكية"، مؤكدا أن "القدس كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين"

وقال الرئيس الفلسطيني إن قرار ترمب بشأن القدس "جريمة كبرى" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي والانتهاكات الموقعة"، معتبرا أن الولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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قمة منظمة التعاون الإسلامي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ترامب
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
قمة طارئة

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