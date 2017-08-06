قطاع غزة
الأحد 6 أغسطس 2017 11:27

شاهد| عباس: المخصصات المالية أصبحت "حراما" على حماس

أكد الرئيس الفلسطيني استمرار وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا، ما لم تلتزم حركة حماس بما سماه استحقاقات المصالحة وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة غزة.

وقال عباس، في كلمة ألقاها أمام مئات من أهالي القدس في مقر الرئاسة برام الله إن هناك جهات حريصة على استمرار ما وصفه بالانقلاب، وتسعى لانفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية موحدة.

وقال عباس إن طرق صرف المخصصات المالية لغزة يشوبها كثير من اللبس، وإن هذه الأموال أصبحت "حراما" على حركة حماس، على حد تعبيره.

ومن جانبها أدانت حركة حماس تصريحات عباس ووصفتها بـ"الهجومية".

وقالت الحركة في بيان إن "تهديداته لأهلنا في غزة بمزيد من العقوبات هي نسف لجهود المصالحة، وتعكس سوء نواياه تجاه سكان القطاع وكذب حديثه عن الوحدة وإنهاء الانقسام، وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها، وضرب مقومات صمود شعبنا وثباته على أرضه".

وقالت حماس إنها "لن تنجر وراء هذه المهاترات وستبقى درعاً حامياً لوحدة شعبنا ومدافعة عن حقوقه وثوابته، وستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".

وكان وقف عباس للمخصصات المالية لقطاع غزة قد تسبب في أزمة في قطاع الكهرباء بعدما توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب أزمة الوقود

وتقول السلطة الفلسطينية إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد حماس لقيمة الكهرباء؛ لكن خطوة السلطة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة للضغط على حماس لإضعاف قبضتها على القطاع الذي تديره منذ عام 2007.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
عباس
حركة حماس
أزمة الكهرباء
مخصصات مالية

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