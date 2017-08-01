شاهد: عباسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان

أدى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهيد عباسي اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين وذلك بعد انتخاب البرلمان له.

وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني أن "عباسي حصل على 221 صوتًا من أصل 342، وهو رقم يتجاوز الأغلبية المطلوبة للفوز والمقدرة بـ 172 صوتًا".

وفي كلمة له بعد انتخابه، انتقد عباسي قرار المحكمة العليا بعزل شريف ووصفه بأنه غير مبرر. وتعهد عباسي بالاستمرار في اتباع سياسات سلفه نواز شريف.

وأعلن شريف استقالته من منصبه عقب صدور قرار من المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهليته للحكم على خلفية اتهامات بالفساد موجهة له ولعائلته.

وقال عباسي، الذي كان يتولى وزارة النفط في حكومة نواز، إنه سيركز خلال توليه المنصب على تحسين تقديم الخدمات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأمن.

ويقول مراقبون إن عباسي سيتولى المنصب لفترة مؤقتة إلى أن يتمكن شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز، من تولي المنصب.

ويتعين على شهباز شريف، الذي يشغل حاليا منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أن يستقيل من منصبه الحالي ثم الحصول على مقعد في البرلمان الباكستاني لكي يصبح مؤهلا لشغل هذا المنصب.

ويتعين على شهباز الفوز في الانتخابات الفرعية للدائرة التي أصبحت شاغرة في الجمعية الوطنية برحيل شقيقه نواز والتي أعلنت هيئة الانتخابات إنها ستجري في سبتمبر/ أيلول المقبل.