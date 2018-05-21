الصين
الاثنين 21 مايو 2018 13:17

شاهد: عاصفة رملية تغطي مقاطعة صينية في 10 دقائق

اجتاحت عاصفة رملية ضخمة، مقاطعة أكساي الكازاخية في إقليم قانسو شمال غربي الصين، مساء الأحد، وتمكنت العاصفة خلال 10 دقائق من أن تغطي المقاطعة بالكامل.

وبدأت العاصفة الساعة السادسة وثماني دقائق مساءً، وشكلت جدرانًا رملية عالية، امتدت من شمال المقاطعة إلى جنوبها، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور، حيث انخفض مدى الرؤية إلى أقل من عشرة أمتار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية، من أن العاصفة الصفراء قد ستنتشر في مدن ومناطق مجاورة لأكساي، ومن إمكانية زيادة حدتها خلال الـ 12 ساعة القادمة.

المصدر
رويترز
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