الاثنين 19 مارس 2018 22:04
شاهد: عاصفة تودي بحياة 17 شخصا
قالت السلطات في مدغشقر إن 17 شخصا قتلوا جراء عاصفة مدارية ضربت شرق البلاد مطلع الأسبوع الجاري.
وقال مكتب إدارة المخاطر والكوارث في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس (الأحد) إن العاصفة إلياكيم أدت كذلك إلى نزوح أكثر من 6000 شخص.
ووصلت العاصفة إلى منطقة منانارا الواقعة على بعد 635 كيلومترا شمال شرقي العاصمة تناناريف مساء (السبت) مصحوبة برياح بلغت سرعتها 85 كيلومترا في الساعة.
وفي يناير/ كانون الثاني قال مكتب إدارة الكوارث إن 51 شخصا لاقوا حتفهم جراء العاصفة المدارية آفا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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