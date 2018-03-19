مدغشقر
الاثنين 19 مارس 2018 22:04

شاهد: عاصفة تودي بحياة 17 شخصا

قالت السلطات في مدغشقر إن 17 شخصا قتلوا جراء عاصفة مدارية ضربت شرق البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مكتب إدارة المخاطر والكوارث في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس (الأحد) إن العاصفة إلياكيم أدت كذلك إلى نزوح أكثر من 6000 شخص.

ووصلت العاصفة إلى منطقة منانارا الواقعة على بعد 635 كيلومترا شمال شرقي العاصمة تناناريف مساء (السبت) مصحوبة برياح بلغت سرعتها 85 كيلومترا في الساعة.

وفي يناير/ كانون الثاني قال مكتب إدارة الكوارث إن 51 شخصا لاقوا حتفهم جراء العاصفة المدارية آفا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مدغشقر
عاصفة جوية
الكوارث
عاصفة مدارية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| مسؤول: سيف القذافي سيعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة بليبيا
Thumbnail
شاهد: خفر السواحل الفنلندي ينقذ غزال من المياه المتجمدة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم