ألمانيا
الجمعة 6 أكتوبر 2017 10:10

شاهد: عاصفة تقتل امرأة في ألمانيا

قال مسؤولون إن عاصفة عاتية هبت على ألمانيا (الخميس) فقتلت امرأة وأوقفت حركة القطارات في برلين وشمال البلاد.

وقالت الشرطة إن المرأة ماتت عندما سقطت شجرة على سيارة كانت تستقلها في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا.

وأضافت أن سائق السيارة نُقل إلى المستشفى مُصابا بجروح خطيرة.

وقالت شركة دويتش بان، مُشغل قطارات السكك الحديدية في ألمانيا، إن رحلات القطارات توقفت على بعض الخطوط منها ما يربط بين مدن كبرى مثل هانوفر وهامبورغ وبرلين ودورتموند.

وأضافت أنها لا تستطيع توقع متى يمكن استئناف الحركة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
ألمانيا
عاصفة
امرأة
توقف القطارات
هامبورج
شركة دويتش بان
هانوفر
برلين
دورتموند
الشرطة الألمانية

اقرأ أيضا

Thumbnail
هل العيب في سيد قطب أم في محمد كمال؟
Thumbnail
حماس: المصالحة تشمل الضفة الغربية ولن نعود لـ "نقطة الصفر"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم