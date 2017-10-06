الجمعة 6 أكتوبر 2017 10:10
شاهد: عاصفة تقتل امرأة في ألمانيا
قال مسؤولون إن عاصفة عاتية هبت على ألمانيا (الخميس) فقتلت امرأة وأوقفت حركة القطارات في برلين وشمال البلاد.
وقالت الشرطة إن المرأة ماتت عندما سقطت شجرة على سيارة كانت تستقلها في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا.
وأضافت أن سائق السيارة نُقل إلى المستشفى مُصابا بجروح خطيرة.
وقالت شركة دويتش بان، مُشغل قطارات السكك الحديدية في ألمانيا، إن رحلات القطارات توقفت على بعض الخطوط منها ما يربط بين مدن كبرى مثل هانوفر وهامبورغ وبرلين ودورتموند.
وأضافت أنها لا تستطيع توقع متى يمكن استئناف الحركة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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