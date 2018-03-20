الثلاثاء 20 مارس 2018 14:20
شاهد: عاصفة برَد في تكساس تتسبب بكسر زجاج السيارات
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عاصفة برَد ضربت ولاية تكساس الأمريكية، يوم الأحد، تاركة سيارات بها كسور واضحة في الزجاج الأمامي.
وأظهرت مقاطع فيديو درامية انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، رياحًا ثقيلة وكميات كثيفة من البَرَد بحجم كرة البيسبول تنهمر في الشوارع والساحات والبرَك وأحواض السباحة، وتضرب السيارات ما سبب أضرارًا بها.
ولم ترد تقارير فورية عن إصابات من العواصف، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
المصدر
رويترز
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