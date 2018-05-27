البرتغال
الأحد 27 مايو 2018 10:39

شاهد: عازف كمان يبهر ركاب طائرة بعد تأخر رحلتهم

قدم عازف الكمان المحترف راي تشن عرضًا خاصًا صغيرًا للمسافرين على متن طائرة هبطت اضطراريًا في مدينة بورتو البرتغالية يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الراكب تشن وهو يسير بين الركاب عبر الممر داخل الطائرة، بينما يعزف مقطوعة رائعة بالكمان.

وقال أحد ركاب الطائرة، إنهم كانوا في رحلة إلى لشبونة ولكن تم تحويل الطائرة إلى بورتو للتزود بالوقود، وتابع "في غضون 5 إلى 7 دقائق من هبوطها سمعنا صوت راي تشن يعلن أنه كان عازف كمان، وأنه سيسمعنا شيئًا يخرجنا من تلك الحالة السيئة ".

وقال تشن، إنه لم يعزف على الكمان قط في مثل هذا الموقف من قبل "لكنها كانت بالتأكيد تجربة ممتعة"، وأضاف "لم أر من قبل هذا العدد الكبير من المسافرين السعداء من طائرة تأخرت."

ووصلت الطائرة بأمان إلى لشبونة بعد ثلاث ساعات من الموعد المحدد.

المصدر
رويترز
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